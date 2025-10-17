В Подмосковье локализовали крупный пожар

МЧС локализовало пожар на площади 2,5 тыс. кв. м в подмосковном Пушкино

В подмосковном Пушкино локализовали крупный пожар на заводе по производству автомобильных масел. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Загорелся чердак производственного помещения. Возгорание удалось остановить на площади в 2,5 тыс. кв. м. К тушению было привлечено 72 человека и 27 единиц техники.

Причины пожара пока не называются.

До этого в подмосковной Электростали загорелся склад на улице Рабочая. Известно, что на складе частично обрушилась кровля. Всего к ликвидации огня привлекли 55 сотрудников экстренных служб и 17 единиц техники.

Ночью 11 октября в городе Сосновоборске в Красноярском крае произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Пламя распространилось на площади 2000 квадратных метров. В тушении возгорания задействовали 58 специалистов и 18 единиц техники.

В региональном управлении МЧС рассказали, что из загоревшегося здания эвакуировались 200 человек. К утру огнеборцам удалось полностью потушить пожар.

Ранее следователи назвали вероятную причину пожара в Сосновоборске.