Суд приговорил к колонии обвиняемого в диверсии на железной дороге в ЛНР

Прокуратура: совершившего диверсию на ж/д в ЛНР приговорили к 14 годам колонии

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил мужчину, обвиняемого в совершении диверсии на железной дороге в регионе, к 14 годам колонии. Об этом РИА Новости заявила старший помощник прокурора республики Елена Усачева.

«Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Валерия Рыжкова, который на момент совершения преступления являлся гражданином Украины», — сказала помощник прокурора.

Усачева добавила, что Рыжкова признали виновным по статьям о шпионаже и диверсии. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, обвиняемый в период с мая 2022 года по январь 2023 года собирал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) сведения о российских войсках в Новоайдарском районе. Кроме того, Рыжков в июле 2022 года повредил релейный шкаф на железнодорожном переезде 913-го километра участка главного железнодорожного пути между станциями «Старобельск» и «Новый Айдар» в районе села Денежниково.

В августе суд в Уфе арестовал на два месяца 19-летнего юношу, который попытался сжечь кабину машиниста локомотива. По версии следствия, злоумышленник получил задание от неустановленного лица через мессенджер, которое заключалось в совершении поджога состава. За это обвиняемому была обещана плата свыше 80 тысяч рублей.

Ранее в Архангельске школьницу осудили за диверсию.