Электроснабжение восстановили в Евпатории

Электроснабжение полностью восстановлено в Евпатории. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что давление в системе водоснабжения города постепенно повышается. В ближайшее время вода появится во всех районах.

Утром Юрьев сообщал, что в связи с перебоями в подаче электроснабжения были обесточены насосные станции, что привело к ограничению водоснабжения.

В пятницу несколько электроподстанций были повреждены в Крыму в результате атаки беспилотников.

Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк отметил, что в связи с этим могут возникнуть перебои в электроснабжении, а также локальные отключения в распределительных сетях в Красноперекопском, Джанкойском и Сакском районах.

Ранее ВСУ ударили по подстанциям в Курской области.