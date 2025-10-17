Жителей Крыма предупредили о возможных перебоях со светом после атак БПЛА

В Крыму возможны перебои в электроснабжении и локальные отключения

В Крыму ожидают перебои в электроснабжении, а также локальные отключения на распределительных сетях после повреждений из-за атак беспилотников. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в Telegram-канале.

«В результате снятия графиков временных ограничений и подачи напряжения на объекты электросетевого хозяйства частично могут быть перебои в электроснабжении, а также локальные отключения в распределительных сетях...», — написал он, отметив, что проблемы могут возникнуть в сетях электроснабжения Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.

Гоцанюк добавил, что планируемое время восстановления электроснабжения составляет три часа.

Утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении нескольких электроподстанций в республике в результате атаки беспилотников.

Накануне сообщалось, что более 80 тыс. жителей Херсонской области остаются без электроснабжения из-за атак ВСУ.

Ранее ВСУ ударили по подстанциям в Курской области.