Стало известно, когда самолет «Байкал» будет готов к взлету

Алиханов: «Байкал» будет готов к взлету в 2025 году после работ с двигателем

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» будет готов к взлету в 2025 году после завершения лабораторных работ по двигателю ВК-800. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Самолет будет готов взлететь в этом году, как только мы закончим всю лабораторию по движку. Вы знаете, что под него создается ВК-800, новый винт», — сказал он.

До этого генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин заявил, что данные по поводу проблем в производстве самолета «Байкал» соответствуют действительности. По его словам, ошибки, возникшие при изготовлении самолетов, не являются критичными. Гендиректор отметил, что для исправления неполадок были привлечены специалисты из профильных институтов, и с их помощью удалось устранить дефекты.

Лузгин также рассказал, что самолет «Байкал», который заменит советские «кукурузники» Ан-2, будет стоить от 220 до 340 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые самолеты «Байкал» будут производить в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.