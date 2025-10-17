На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда самолет «Байкал» будет готов к взлету

Алиханов: «Байкал» будет готов к взлету в 2025 году после работ с двигателем
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» будет готов к взлету в 2025 году после завершения лабораторных работ по двигателю ВК-800. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает ТАСС.

«Самолет будет готов взлететь в этом году, как только мы закончим всю лабораторию по движку. Вы знаете, что под него создается ВК-800, новый винт», — сказал он.

До этого генеральный директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин заявил, что данные по поводу проблем в производстве самолета «Байкал» соответствуют действительности. По его словам, ошибки, возникшие при изготовлении самолетов, не являются критичными. Гендиректор отметил, что для исправления неполадок были привлечены специалисты из профильных институтов, и с их помощью удалось устранить дефекты.

Лузгин также рассказал, что самолет «Байкал», который заменит советские «кукурузники» Ан-2, будет стоить от 220 до 340 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые самолеты «Байкал» будут производить в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами