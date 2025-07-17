Новые самолеты «Байкал» будут производить в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге

«Ведомости»: УЗГА будет собирать самолеты «Байкал» на площадках в двух городах

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) будет производить легкие многоцелевые самолеты «Байкал» на площадках в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Отмечается, что уже сейчас на нижегородском заводе идет сборка третьего экземпляра самолета. Здесь выпускают 80% деталей воздушного судно, включая закрылки, хвостовое оперение и другие комплектующие.

При этом на заводе в Екатеринбурге будут проводить финальную сборку и устанавливать оборудование.

В конце мая генеральный директор УЗГА Леонид Лузгин заявил, что данные по поводу проблем в производстве самолета «Байкал» соответствуют действительности. По его словам, ошибки, возникшие при изготовлении самолетов, не являются критичными. Гендиректор отметил, что для исправления неполадок были привлечены специалисты из профильных институтов и с их помощью удалось устранить дефекты.

Ранее сообщалось, что первые самолеты «Байкал» планируют передать «Авроре» в конце 2026 года.