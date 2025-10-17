В Тульской области ликвидировали пожар в неэксплуатируемом цеху

Под Тулой ликвидировали пожар в неэксплуатируемом цеху на площади 1,5 тыс. кв. м

В селе Верхоупье Воловского района Тульской области полностью ликвидировали пожар в неэксплуатируемом цеху на одном из предприятий на площади 1,5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

«Пожар полностью ликвидирован на площади 1 500 квадратных метров», — сказали в пресс-службе.

Никто в результате возгорания не пострадал.

Пожар произошел в неэксплуатируемом цеху одного из предприятий на улице Слепцова. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 09:14 (мск) 17 октября.

