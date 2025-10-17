На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области ликвидировали пожар в неэксплуатируемом цеху

Под Тулой ликвидировали пожар в неэксплуатируемом цеху на площади 1,5 тыс. кв. м
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В селе Верхоупье Воловского района Тульской области полностью ликвидировали пожар в неэксплуатируемом цеху на одном из предприятий на площади 1,5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

«Пожар полностью ликвидирован на площади 1 500 квадратных метров», — сказали в пресс-службе.

Никто в результате возгорания не пострадал.

Пожар произошел в неэксплуатируемом цеху одного из предприятий на улице Слепцова. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 09:14 (мск) 17 октября.

19 октября в селе Натора Ленского района Якутии произошел пожар в здании школы. По данным ведомства, через десять минут к месту вызова прибыли силы добровольной пожарной команды населенного пункта.

13 октября в школе Ростовской области занятия для детей закончились раньше времени из-за возгорания, которое случилось во время урока. Инцидент произошел в образовательном учреждении села Каменка. Во время урока в одном из классов загорелась лампа. Куски расплавленной пластмассы падали на парты. Никто из школьников и учителей не пострадал.

Ранее в Воронеже произошел пожар в гимназии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами