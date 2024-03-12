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В российской гимназии произошел пожар

В Воронеже загорелось здание гимназии

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Телеграм-канал «Мой и твой Воронеж»

В Воронеже произошел пожар в здании гимназии. Об этом сообщает Telegram-канал »Мой и твой Воронеж».

По информации Telegram-канала, местные жители сообщили о возгорании в учебно-воспитательном комплексе №1 на улице Беговой. На кадрах с места происшествия видно задымление в помещениях.

Сообщается, что детей из здания эвакуировали. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Иркутской области загорелось деревянное здание, где расположены детский сад и начальная школа. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров, к ликвидации огня привлекли добровольцев и технику местной администрации. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Краснодарском крае из школы эвакуировали более тысячи человек.

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