Кишиневский аэропорт возобновил работу после ситуации с подозрительным багажом

Аэропорт Кишинева вернулся к работе после ситуации с подозрительным чемоданом

Главный аэропорт Молдавии в Кишиневе вернулся к обычному режиму работы после ситуации с подозрительным багажом, который проверяли на наличие взрывного устройства. Об этом сообщил Telegram-канал «Спутник Молдова 2.0».

«Кишиневский аэропорт возобновил работу в обычном режиме: в ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Ранее ТСВ Приднестровье сообщил, что в чемодане, который должен был попасть на борт рейса Кишинев-Милан, может находиться взрывчатка. Специалисты-взрывотехники изучили предмет, в аэропорту проводилась эвакуация.

По данным ТСВ, чемодан оставил гражданин Албании, который скрылся с территории аэропорта. Правоохранители разыскивают его.

В январе текущего года в аэропорту Кишинева обнаружили предмет, похожий на игрушку в форме автомобиля. Полицейские посчитали, что в нем могут находиться компоненты взрывоопасного устройства.

Ранее россиянин получил 400 тысяч рублей штрафа из-за шутки о бомбе в самолете.