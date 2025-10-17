В Киеве возобновили подачу электроэнергии

В Киеве и области отменили экстренные отключения света. Об этом сообщает Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в Telegram-канале.

«Киев, Киевская область: экстренные отключения отменены», — говорится в сообщении.

Ограничения на подачу света действовали на территории Киевской области и столицы Украины около часа.

До этого в ДТЭК сообщали, что аналогичные ограничения были введены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях. Об отмене ограничений в этих областях не сообщалось.

Утром 17 октября мэр города Кривой Рог Александр Вилкул заявил, что несколько населенных пунктов на территории Днепропетровской области оказались обесточены. По его словам, в городе зафиксировали более 10 прилетов по объектам инфраструктуры. На некоторых из них произошли пожары, к текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорания.

Ранее в Верховной раде Украины заявили об отключении двух теплоэлектроцентралей в Киеве.