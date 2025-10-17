На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве наблюдаются аварийные отключения света

ДТЭК: в Киеве вводятся экстренные отключения света
Depositphotos

В Киеве вводятся экстренные отключения света. Об этом сообщает Донбасская топливно-энергетическая компания (ДТЭК) в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, аналогичные ограничения были введены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях.

До этого мэр города Кривой Рог Александр Вилкул заявил, что несколько населенных пунктов на территории Днепропетровской области оказались обесточены. По его словам, в городе зафиксировали более 10 прилетов по объектам инфраструктуры. На некоторых из них произошли пожары, к текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорания.

16 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве начались аварийные отключения света.

Как писали другие СМИ, также аварийные отключения электроэнергии зафиксировали в Полтавской и Днепропетровской областях. Аналогичная ситуация произошла в Кировоградской и Сумской областях. В Черниговской области, в свою очередь, наблюдались плановые отключения электричества.

Ранее в Верховной раде Украины заявили об отключении двух теплоэлектроцентралей в Киеве.

