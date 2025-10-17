На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали ввести электронные рецепты на лекарства во всех регионах

Фармэксперт Преснякова: во всех регионах РФ нужно внедрить электронные рецепты
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В России необходимо во всех регионах ввести единые электронные рецепты на лекарственные препараты. Это помогло бы решить массу вопросов, быстрее закрывать множество задач, но решение должно приниматься на федеральном уровне, заявила в пресс-центре НСН исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Вопрос электронного рецепта отдан на откуп регионам, хотелось бы, чтобы это решалось на федеральном уровне. Конечно, в Москве при наличии системы ЕМИАС с электронным рецептом все легко, но у нас полно регионов, которые освоили эти деньги, но ничего не сделали», — подчеркнула специалист.

С ней согласился сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, отметив, однако, что реализация этой инициативы потребует долгой работы, особенно в отдалённых, «депрессивных» регионах. Он напомнил, что сегодня к этому готовы Москва и другие города-миллионники, а вот с небольшими населёнными пунктами могут быть проблемы. Более того, сегодня во многих субъектах наблюдаются проблемы с интернетом, постоянные перебои со связью, что также затруднят воплощение идеи в жизнь. Однако двигаться по этому пути нужно, отметил Власов.

«Нужен единый формат, контролировать это должен Минздрав или Минцифра», — заключил он.

До этого в России в экспериментальном режиме разрешили 15 частным клиникам выписывать рецепты онлайн. Отмечается, что для этого в договор с клиникой и пациентом следует включить условие об обмене данными с единой государственной инфосистемой в сфере здравоохранения. В Минэкономики отмечали, что этот шаг увеличит доступность телемедицинских консультаций и сэкономит время россиян.

Ранее россиян призвали не пытаться купить антидепрессанты без рецепта врача.

