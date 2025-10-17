В Забайкалье задержали сторонника международной террористической организации

В Забайкальском крае задержан пособник запрещенной в РФ международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.

По информации спецслужбы, мужчина, разделяя террористическую идеологию, следуя указаниям кураторов, переводил деньги на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также для пропаганды терроризма.

В результате обыска у фигуранта изъяты средства связи, платежные инструменты и другие докматериалы, подтверждающие его противоправную деятельность, уточнили в ФСБ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

Задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.

ФСБ ранее показала видео задержания членов ячейки исламистов в Москве. На видео попало, как оперативники взламывают дверь квартиры и задерживают двоих радикалов. Также показаны атрибутика и литература, средства связи, найденные у них.

Ранее ФСБ раскрыла схему использования россиян в качестве смертников.