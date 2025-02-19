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Россиянам напомнили о праве отказаться от сдачи денег на подарки коллегам

Адвокат Ольшанский: россияне имеют право не сдавать деньги на подарки коллегам
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Shutterstock

Россияне имеют полное право не участвовать в сборе средств на подарки коллегам к праздникам. Решение о том, стоит ли сдавать деньги, каждый делает самостоятельно, но и сами сборы организовывать тоже не запрещено, рассказал почетный адвокат РФ Леонид Ольшанский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Юрист напомнил о главном принципе гражданского права – разрешено все, что прямо законом не запрещается, а в гражданском и трудовом кодексах таких запретов нет. Однако это должно носить добровольный характер, принудить никого «скинуться» на подарок коллеге нельзя, подчеркнул Ольшанский. Поэтому сотрудники компаний могут выбирать – кого-тому сдавать деньги, а кого-тому – нет.

«Если не хочешь скидываться, то так и сказать: «Отошел от меня, нету денег». Никто же иголки под ногти не загоняет, вопрос стоит только о душевной силе или слабости, поэтому нет — и все. Обязанности такой точно нет», — заключил адвокат.

Напомним, исследователи выяснили, что в этом году более трети российских компаний в 2025 году собрались нарастить расходы на подарки сотрудникам. Причем 52% компаний предпочитают дарить сотрудникам подарочные карты и сертификаты, а представители 35% компаний сказали, что лучший подарок для коллектива — это совместный досуг.

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