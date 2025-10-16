Москвичам рассказали о возвращении комфортной погоды

В ближайшее воскресенье в Москву и Московскую область вернется комфортная погода. Об этом в интервью aif.ru сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, ночью еще возможны осадки в виде дождя, но воскресным днем выглянет солнце.

«Некоторые специалисты прогнозируют, что в предстоящее воскресенье будет довольно много дождей, я же считаю, наоборот, в этот день характер погоды будет улучшаться», — сказала синоптик.

Приятная погода ожидается и в понедельник. Температура воздуха будет низкой — от 0 до +6 °C, но из-за отсутствия сильного ветра и наличия солнца будет ощущаться комфорт, добавила она.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в начале этой недели зима пришла во многие регионы России — снег покрыл более 60% территории страны.

Ранее синоптик предупредил о периоде «глубокой осени» в Москве.