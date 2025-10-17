На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, как правильно лечить кашель

Врач Малявин: влажный кашель не стоит лечить противокашлевыми препаратами
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Непродуктивный (сухой) кашель можно вылечить с помощью специальных противокашлевых препаратов, подавляющих его. Об этом kp.ru рассказал главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ по Центральному федеральному округу, профессор, д.м.н., эксперт телеканала «Доктор» Андрей Малявин.

Однако он предупредил, что подавлять кашлевый рефлекс при мокроте опасно. При влажном кашле врач посоветовал выбрать муколитические препараты, которые будут разжижать мокроту и облегчат ее выведение.

«Надо понимать, что в основном отхаркивающие — это рвотные средства. При самолечении пациенты любят назначать себе солодку, алтей, мышатник и прочие. С медицинской точки зрения при влажном кашле приоритетны муколитические препараты», — заключил Малявин.

Исследователи из Университета Лестера, Копенгагенского университета и Лондонского университета королевы Марии до этого выяснили, что хронический кашель не всегда вызван болезнями легких или инфекциями — в некоторых случаях его причина кроется в сбоях работы нервной системы.

Ранее сообщалось, что у россиянина с приступообразным кашлем нашли гигантскую аневризму аорты.

