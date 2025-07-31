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Названа скрытая причина хронического кашля

ERJ: хронический кашель могут вызывать сбои в работе нервной системы
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Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Хронический кашель не всегда вызван болезнями легких или инфекциями — в некоторых случаях его причина кроется в сбоях работы нервной системы. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лестера, Копенгагенского университета и Лондонского университета королевы Марии. Результаты исследования опубликованы в European Respiratory Journal (ERJ).

Ученые проанализировали почти 30 тысяч случаев хронического кашля, объединив информацию о здоровье людей из пяти международных биологических баз данных. Они обнаружили, что у людей с хроническим кашлем чаще встречаются генетические вариации, связанные с изменением работы нейронов определенного типа. Речь идет о нервных клетках, отвечающих за передачу сигналов и восприятие чувствительных раздражителей, включая болевые импульсы.

Авторы исследования объяснили, что в основе устойчивого кашлевого рефлекса может лежать повышенная возбудимость центральной и периферической нервной системы. Фактически, кашель в таких случаях становится аналогом хронической боли — реакцией на минимальный или вовсе отсутствующий раздражитель.

Это открытие может изменить подход к лечению: вместо привычных препаратов, направленных на устранение симптома, врачи смогут использовать средства, воздействующие на нейронные цепи, регулирующие чувствительность. Такой подход обещает быть эффективным для пациентов, которым не помогает традиционная терапия, включая противопростудные и антигистаминные препараты.

Ранее были названы заболевания, с которыми можно перепутать рак легких.

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