У россиянина с приступообразным кашлем нашли гигантскую аневризму аорты

В Рязани врачи нашли у мужчины с приступообразным кашлем гигантскую аневризму
true
true
true
close
Министерство здравоохранения Рязанской области/VK

Врачи Рязанского кардиодиспансера спасли 50-летнего мужчину с гигантской аневризмой аорты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Пациент из Касимовского района попал в учреждение после осмотра врачом-кардиологом Кариной Агаян в «Поезде здоровья». Врача обеспокоил приступообразный кашель, который усиливался, когда мужчина ложился. На скорой пациента доставили в кардиоцентр. Медики отметили, что «в организме мужчины, фактически, находилась мина замедленного действия, которая в любой момент могла разорваться».

«Компьютерная томограмма подтвердила выпячивание аорты размером 9 на 9 сантиметров. Гигантская мешотчатая аневризма, больше, чем гусиное яйцо», — рассказал заведующий отделением №5 Рязанского кардиодиспансера Сергей Загородний.

По словам специалиста, аневризма сдавливала все близлежащие органы и ткани: трахеи, бронхи, верхнюю полую вену.

После детальной диагностики медики направили пациента в научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского в Москве, где врачи провели операцию на открытом сердце — иссекли участок с аневризмой, установили протез.

Вмешательство прошло успешно.

Ранее российские врачи спасли дошкольника со столбняком, которого родители отказались прививать.

