В Днепропетровской области сообщили о серии взрывов на фоне тревоги

В Кривом Роге прозвучало более десяти взрывов во время воздушной тревоги

В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучало более десяти взрывов во время объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

По данным карты тревог украинского Минцифры, сигнал опасности был объявлен по всей области.

Этой же ночью взрывы произошли в Николаевской области в южной части Украины.

15 октября сообщалось, что беспилотники ударили по пивному заводу и складу «Новой почты» в Нежине Черниговской области Украины. На фоне этого мэр города Александр Кодола попросил местных жителей сделать запасы питьевой и технической воды, а также зарядить свои устройства.

14 октября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в трех районах города пропало электричество после ударов корректируемых авиационных бомб (КАБ). По его словам, в Салтовском районе города вспыхнул большой пожар.

Ранее российские военные уничтожили заводы по производству ракет на Украине.