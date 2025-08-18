Россиянам назвали привычки, провоцирующие ночные кошмары

Ночные кошмары чаще всего являются следствием неправильного образа жизни и вредных привычек. Вернуть спокойный сон помогут вечерние ритуалы, режим сна и отказ от определенных действий во второй половине дня, рассказали психотерапевты в беседе с Pravda.Ru.

Главным залогом спокойного сна специалисты считают четкий режим, при котором человек засыпает и просыпается в одно и то же время, причем это должно касаться и выходных дней. Такая полезная привычка помогает организму, так как значительно снижает стресс. Кроме того, для хорошего сна рекомендуется избегать активных физических упражнений за три-четыре часа до сна. По мнению экспертов, это помогает «разогнать» нервную систему, в результате чего она будет перевозбуждена. Лучше заменить такую активность на прогулку, чтение или теплую ванну, считают психотерапевты.

Усиливают вероятность страшных снов по ночам гаджеты – смартфоны, ноутбуки и планшеты опасны своим голубым свечением, подавляющим выработку мелатонина, поэтому откладывать их следует минимум за час до сна. Также важно отделить кровать от повседневной жизни – нельзя смотреть в ней сериалы, устраивать ужины и так далее. Постель должна ассоциироваться со сном, так как в противном случае мозг потеряет эту четкую интерпретацию, что сделает сон тревожным.

К кошмарам могут привести и различного рода стимуляторы, включая алкоголь, кофеин и никотин. В вечернее время специалисты рекомендуют заменить их на медитацию, дыхательные упражнения, мышечную релаксацию. Спальню перед сном следует хорошо проветрить, так как прохлада и свежий воздух считаются залогом спокойного сна.

Однако если никакие рекомендации не помогают, а кошмарные сны преследуют человека чаще двух раз в неделю, важно обратиться за помощью к психологу или психотерапевту, который поможет разобраться с причиной тревоги и выработать стратегию по ее устранению.

До этого врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко рассказала, что кошмары — это сигнал о том, что внутри психики есть что-то, что вызывает хроническую тревогу. По ее словам, это может иметь последствия, так как причина находится вне осознавания, а значит, в любой момент может начать проявляться не только во сне, но и в течение дня, например, в виде беспричинных панических атак.

Ранее кинолог объяснил, как помочь собакам, которым снятся кошмары.