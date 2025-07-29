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Врач назвала причины частых ночных кошмаров

Врач Завалко: ночные кошмары могут возникать из-за нарушений сна
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sebra/Shutterstock/FOTODOM

Постоянные ночные кошмары могут появляться на фоне нарушений сна, тревожных расстройств или посттравматического стресса. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

«Меня как врача-сомнолога наличие кошмаров вызывает желание уточнить, нет ли у него каких-то нарушений сна других. Но когда я говорю про нарушения сна, в данном случае я имею ввиду не бессонницу, а синдром обструктивного апноэ во сне, остановки дыхания во сне или какие-то нарушения движения во сне, которые могут подбуживать человека и тем самым вызывать, в том числе, яркие кошмарные сновидения», — отметила эксперт.

По ее словам, кошмары могут возникать из-за страхов и переживаний, которые беспокоят человека. Кроме того, они могут быть связаны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Так, если пациент столкнулся с травмирующим опытом, эта ситуация может возвращаться к нему во сне. Людям с тревожными или психиатрическими расстройствами Завалко посоветовала обращаться к соответствующим специалистам.

Врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко до этого рассказала «Газете.Ru», что сон — это всегда возможность узнать что-то новое про свое бессознательное. По ее словам, зачастую ночные кошмары — это не просто неприятные сны, а яркие, пугающие переживания, которые заставляют просыпаться в холодном поту, с учащенным сердцебиением и чувством тревоги.

Ранее была названа неочевидная причина ночных кошмаров.

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