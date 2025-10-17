На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Могут быть живы»: знакомый Усольцева выдвинул новую версию исчезновения семьи

«АиФ»: семья Усольцевых могла найти укрытие в избушке браконьеров
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге, могла найти убежище в зимовье браконьеров. Такую версию в беседе с aif.ru выдвинул знакомый Сергея Усольцева Александр Дымов.

По его словам, район, где исчезли люди, известен как богатая охотничья местность, где часто действуют браконьеры. Он отметил, что такие группы обычно строят себе временные жилища — избушки или небольшие домики для зимовки, где семья теоретически могла укрыться.

Дымов добавил, что, несмотря на отсутствие точных данных, сохраняет надежду на благополучный исход.

«Я не экстрасенс, но почему-то все еще кажется, что могут быть живы все», — поделился он

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Но вскоре семья перестала выходить на связь. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спасатели завершили активный поиск семьи, пропавшей в Красноярском крае.

