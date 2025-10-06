На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредил, чем грозит регулярный недосып

Врач Соков: недосып может ускорить старение мозга
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Регулярный недосып может ускорить старение мозга и негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

«Регулярный недосып — это бытовая причина подъема артериального давления и формирования гипертонии. А уже через нее развивается риск дальнейших проблем с головным мозгом и другими органами. Недосыпание и стресс усиливают друг друга и ускоряют патологические процессы», — отметил специалист.

Соков предупредил, что опасность заключается в том, что эти последствия проявляются не сразу. Поэтому важно регулярно контролировать давление даже при отсутствии жалоб.

По его словам, норма сна у людей может отличаться — обычно она зависит от возраста. У взрослых и пожилых чаще всего она находится в пределах семи–девяти часов.

Международная команда исследователей до этого выяснила, что недостаток сна меняет работу мозга и гормонов, усиливая голод и снижая контроль над аппетитом. Более трети взрослых людей регулярно спят меньше семи часов в сутки, а почти три четверти подростков не добирают положенные 8–10 часов.

Ранее врачи объяснили, что происходит с мозгом при дефиците сна.

