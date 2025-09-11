Врачи объяснили, что происходит с мозгом при дефиците сна

Кардиолог Прокофьев: при недосыпе перенапряженный мозг сам себя отключает

Опыты итальянских ученых с мышами показали, что из-за недосыпа мозг запускает программу самоуничтожения, однако организмы животных и человека отличаются. Об этом заявил «Известиям» терапевт и сомнолог Илья Смирнов.

Он пояснил, что зарубежные специалисты исследовали активность «чистящих» мозг клеток (астроцитов) при недостатке сна. При бессонице или нехватке часов отдыха они начинают разрушать здоровые участки нервной системы.

Врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев отметил, что при плохом сне увеличивается риск сахарного диабета, депрессии, инсульта и состояний, при которых перенапряженный мозг сам себя отключает.

«Недосып очевиден, если при подъеме нет бодрости, но ощущается сонливость, особенно дневная, а настроение снижено», — добавил Смирнов.

По его словам, люди, дольше обычного лежащие в кровати в состоянии поверхностного сна, вероятнее всего, проснутся разбитыми.

Психиатр, психотерапевт Алексей Вилков обратил внимание и на то, что отсутствие нормального сна может говорить о психических расстройствах и обострять их течение.

До этого испанский кардиолог Аурелио Рохас рассказал, что горячий душ или ванна за один-два часа до сна могут стимулировать выработку мелатонина и ускорить засыпание. Этот метод часто работает эффективнее, чем физическая активность или строгая диета, часто рекомендуемые при проблемах со сном.

Ранее 93% немецких пилотов признались, что спят во время перелетов.