Депутат рассказал, как в 2026 году изменятся сделки с недвижимостью в России

Аксененко: в 2026 году в сделках с недвижимостью начнут использовать биометрию

Жители России с 1 июля следующего года смогут использовать биометрические данные при заключении дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александра Аксененко.

Депутат обратил внимание, что сейчас для удаленного заключения сделок с недвижимостью россиянам нужно посещать многофункциональные центры (МФЦ). Здесь они подтверждают свое согласие на осуществление той или иной операции.

При этом в будущем для проведения сделок с недвижимостью можно будет использовать биометрию. Речь идет об отпечатках пальцев, распознавании лица и радужки глаз.

«Использование биометрии также повысит уровень безопасности, снизит риски подделки документов и мошенничества», — подчеркнул Аксененко.

1 октября руководитель Циан.Аналитики, ООО «Айриэлтор» Алексей Попов рассказал, что в России наблюдается постепенное «оживление» рынка вторичной недвижимости. По словам специалиста, в том числе на это повлияла политика Центрального банка РФ, снизившего ключевую ставку до 17%.

