В аэропорту Бишкека усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены в аэропорту Бишкека из-за террористической угрозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Там рассказали, что служба авиабезопасности аэропорта проводит тщательную проверку здания воздушной гавани и прилегающей территории.

В настоящее время аэропорт Манас функционирует в штатном режиме. Для усиления контроля и поддержания общественного порядка в аэрокомплексе привлечены дополнительные силы.

До этого сообщалось, что сотрудники киргизской милиции усилили меры безопасности в школах Бишкека после угроз гражданина Украины.

В ГУВД Бишкека заявили, что угрожавшим оказался гражданин Украины 2005 года рождения Ярослав Овсюк. Ранее он был объявлен в международный розыск МВД РФ за телефонный терроризм.

В ведомстве рассказали, что школы были осмотрены, в них не нашли подозрительных предметов или угроз безопасности.

17 октября школы Бишкека будут работать в дистанционном формате.

Ранее ФСБ пресекла попытку теракта в Магадане.