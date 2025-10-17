На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Бишкека усилили меры безопасности

В аэропорту Бишкека из-за угрозы теракта усилены меры безопасности
Shutterstock/Collab Media

Меры безопасности усилены в аэропорту Бишкека из-за террористической угрозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Там рассказали, что служба авиабезопасности аэропорта проводит тщательную проверку здания воздушной гавани и прилегающей территории.

В настоящее время аэропорт Манас функционирует в штатном режиме. Для усиления контроля и поддержания общественного порядка в аэрокомплексе привлечены дополнительные силы.

До этого сообщалось, что сотрудники киргизской милиции усилили меры безопасности в школах Бишкека после угроз гражданина Украины.

В ГУВД Бишкека заявили, что угрожавшим оказался гражданин Украины 2005 года рождения Ярослав Овсюк. Ранее он был объявлен в международный розыск МВД РФ за телефонный терроризм.

В ведомстве рассказали, что школы были осмотрены, в них не нашли подозрительных предметов или угроз безопасности.

17 октября школы Бишкека будут работать в дистанционном формате.

Ранее ФСБ пресекла попытку теракта в Магадане.

