ФСБ пресекла попытку теракта в Магадане

ФСБ задержала браконьеров, готовивших теракт в Магадане
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Магаданской области сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли попытку совершения теракта и задержали лиц, подозреваемых в подготовке поджога здания Погрануправления ФСБ РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Органами безопасности Магаданской области пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, совершивших приготовление к террористическому акту», – заявили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Кроме того, установлено, что ранее ФСБ проверяла задержанных на причастность к нарушению Уголовного кодекса России.

По данным ведомства, подозреваемые, после того как их привлекли к ответственности за браконьерство, решили совершить поджог здания пограничного управления. Они распылили химическое вещество через забор, что нанесло значительный ущерб имуществу и создало угрозу для жизни людей. В дальнейшем обвиняемые изготовили три емкости с воспламеняющимися смесями для поджога объектов ПУ ФСБ.

Сотрудниками УФСБ России по Магаданской области подозреваемые были задержаны, таким образом, поджог был предотвращен.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Обвиняемые, находясь в присутствии адвокатов, дали признательные показания.

Ранее ФСБ показала кадры задержания африканца, подозреваемого в шпионаже для Украины.

