В России могут ограничить использование импортных катетеров и стентов

«Известия»: в РФ хотят ограничить использование импортных катетеров и стентов
Depositphotos

В Российских больницах и медицинских клиниках могут ограничить госзакупки иностранных катетеров и стентов для коронарных артерий. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства РФ, подготовленный минпромторгом.

В ведомстве заявили, что в России существует не менее семи производителей данных медицинских изделий. Их мощности составляют более 700 тыс. коронарных стентов и 650 тыс. баллонных катетеров в год.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что возможности российских производств могут обеспечить системы здравоохранения необходимой продукцией в полном объеме.

По словам источников издания в медицинских кругах, в случае введения запрета в России может возникнуть дефицит катетеров и стентов, что также отразится на качестве медицинского обслуживания.

В июле сообщалось, что палата представителей США (нижняя палата) внесла на рассмотрение законопроект H.R. 4762, который предлагает запретить экспорт лекарственных препаратов и протезов в Российскую Федерацию.

Ранее в России согласовали цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза.

