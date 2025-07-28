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В США рассмотрят законопроект о запрете поставок лекарств и протезов в Россию

В конгресс США внесли проект о запрете экспорта лекарств и протезов в Россию
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Dmitry Markov152/Shutterstock/FOTODOM

Палата представителей США (нижняя палата) внесла на рассмотрение законопроект H.R. 4762, который предлагает запретить экспорт лекарственных препаратов и протезов в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на официальном сайте американского конгресса.

В описании к законопроекту указано, что он направлен на запрет экспорта лекарств и протезов в Россию. Отмечается, что ввести соответствующий запрет предложил республиканец от штата Техас Морган Латрелл (Morgan Luttrell, R‑TX‑8).

Документ передан на рассмотрение в комитет по международным делам палаты представителей.

До этого сообщалось, что по итогам января — ноября 2024 года в России зафиксировано значительное снижение импорта фармацевтических препаратов из Соединенных Штатов. По данным американского статистического ведомства, объем закупок в денежном выражении упал почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив лишь $13,2 млн. Этот показатель отбросил поставки медикаментов на уровень, сопоставимый с показателями 2004 года, когда импорт лекарств из США составил $12,3 млн за аналогичный период.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет ввести пошлины на европейские лекарства.

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