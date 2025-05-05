Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России согласовали цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза

ФАС согласовала цены на противотуберкулезный препарат «Диаквинолин»
close
Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза «Диаквинолин». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Согласованные ФАС цены за упаковку таблеток в дозировке 100 мг в количестве 10 и 188 штук в среднем на 47% ниже стоимости референтного лекарственного препарата «Сиртуро», — говорится в сообщении.

В ФАС уточнили, что упаковка «Диаквинолина» из 188 таблеток будет стоить 59,1 тысячи рублей. При этом цена аналогичной пачки «Сиртуро» составит 99,9 тысячи рублей, отметили в ведомстве.

В марте ФАС сообщила, что в России снизились цены на шесть жизненно важных препаратов. Речь идет о лекарствах против астмы, анемии, лимфомы, лейкоза и обструктивных заболеваний дыхательных путей.

С 1 марта в России запретили продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Данные нововведения позволят уберечь здоровье россиян, в особенности пенсионеров, которые могли ненамеренно принимать просроченные лекарства, что грозило привести к печальным последствиям.

Ранее российские ученые витаминизировали медь для лечения туберкулеза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами