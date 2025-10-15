На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ могут внести изменения в закон об ОМС

Профильный комитет Госдумы поддержал внесение изменений в закон об ОМС
Максим Блинов/РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что комитет рекомендовал в первом чтении принять законопроект, который предполагает внесение изменения в закон об обязательном медицинском страховании (ОМС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, поправки в закон об ОМС предполагают выдачу полиса только тем трудовым мигрантам, которые имеют пятилетний страховой стаж.

Согласно действующему законодательству, мигрантам необходим трехлетний стаж для получения полиса ОМС.

«Возможность станет дополнительным стимулом для действующих страховых компаний лучше исполнять свои обязательства перед застрахованными гражданами», — отметил Леонов.

Он добавил, что глава региона в любой момент сможет принять решение о передачи их полномочий территориальному фонду ОМС.

Накануне в Минздраве РФ сообщили, что фонды ОМС имеют полномочия для защиты прав граждан в сфере медицины.

В Минздраве РФ объяснили, что экспертом по качеству медпомощи может быть только врач с высшим образованием, свидетельством об аккредитации или сертификатом специалиста и стажем работы по профилю как минимум десять лет. Кроме того, нужно пройти специальную подготовку.

Таким образом обеспечивается независимость экспертизы качества медицинской помощи.

Ранее в Госдуме объяснили смысл отмены бесплатного ОМС для неработающих россиян.

