ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного служащего Росгвардии

ФСБ сообщила о предотвращении в Луганске теракта против сотрудника Росгвардии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ предотвратила теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии в Луганске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Следователи МВД по Луганской Народной Республике совместно с сотрудниками ФСБ России задержали жителя региона. Он подозревается в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, а также в подготовке теракта», — сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В августе оперативники нашли и изъяли у злоумышленника взрывчатку. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

По версии следствия, фигурант вступил в сговор с неизвестными представителями Украины. Они готовили покушение на высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Мужчина постоянно был на связи с кураторами. С помощью мессенджера он передал координаты и фото оборудованного им тайника, и другие данные.

После фигурант через тайник получил все необходимое для изготовления взрывного устройства и ждал дальнейших указаний. Однако в это время его задержали силовики.

Жителю ЛНР инкриминируется преступление, предусмотренное статьями 30 и 205 УК РФ. Его уже заключили под стражу.

