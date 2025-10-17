На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Испании сына основателя компании Mango заподозрили в убийстве отца

Pais: сына основателя компании Mango Исака Андика подозревают в убийстве отца
true
true
true
close
Global Look Press

Сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года после падения с обрыва, Джонатан Андик имеет статус подозреваемого по делу об убийстве отца. Об этом сообщает Pais со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что дело о гибели Андика было закрыто, но в марте поступило распоряжение о возобновлении расследования. Это решили сделать для выяснения обстоятельств смерти предпринимателя, которого в день гибели сопровождал на прогулке его сын Джонатан.

Издание подчеркивает, что следствие ведется в условиях строгой секретности судом города Марторель провинции Барселона. На данный момент против Джонатана Андика нет убедительных улик, но у полиции вызвали подозрения его противоречивые показания.

До этого сообщалось, что Андик погиб в горах провинции Барселона в возрасте 71 года. По данным журнала Forbes, Андик являлся пятым самым богатым человеком в Испании. Его состояние достигло примерно €4,5 млрд.

Ранее умер ведущий гитарист группы Kiss.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами