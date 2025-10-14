На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США бывший студент напал с ножом на школу и заявил о бомбах

CBS: в Торрансе три человека пострадали во время нападения экс-студента на школу
true
true
true
close
Shutterstock

В американском городе Торранс бывший студент напал с ножом на сотрудников школы и заявил о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на департамент полиции.

Сотрудники Торрансского полицейского департамента прибыли в Switzer Learning Center на улице Амапола около 8:15 утра после сообщений о нападении с ножом. Вскоре после этого было выпущено предупреждение о том, что район следует обходить из-за действий правоохранительных органов.

По данным полиции, нападавший ранил троих работников школы и попытался атаковать четвертого, после чего хотел скрыться с места происшествия. Двое пострадавших были доставлены в Harbor General Hospital с травмами, не угрожающими жизни, третий получил помощь на месте от пожарных Торранса.

Злоумышленника задержали на месте, но во время ареста он заявил, что разместил два самодельных взрывных устройства в районе пересечения 208-й улицы и Амапола Авеню. На место прибыли специалисты саперного отдела департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

Позже полиция Редондо-Бич сообщила, что расследует возможную связь нападения с районами около Dominguez Park, расположенными на 190-й улице и Flagler Lane, включая северную часть квартала. При этом угрозы для жителей нет.

Ранее мужчина в военной форме напал с ножом на французский лицей.

