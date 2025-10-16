На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде прокомментировали ситуацию с гибелью военкора Зуева

Сенатор Перминов: Киев пытается блокировать объективную информацию из зоны СВО
Украинские власти стремятся любыми методами препятствовать объективному освещению ситуации в зоне проведения СВО. Об этом в беседе с РИА Новости заявил сенатор Сергей Перминов, комментируя смерть военного корреспондента Ивана Зуева.

«Злоба и бессилие — истинные причины поведения киевского режима, который предпринимает попытки блокировать любыми способами объективную информацию о происходящем на фронте. Царство небесное погибшему герою Ивану Зуеву», — сказал член Совета Федерации.

Он также пожелал скорейшего выздоровления коллеге Зуева Юрию Войткевичу.

Иван Зуев погиб 16 октября в Запорожской области. Причиной его смерти стал удар украинского беспилотника.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования в связи с гибелью Зуева. Он назвал журналиста патриотичным и самоотверженным человеком.

Ранее в Белгородской области при ударе ВСУ по автомобилю погиб водитель.

