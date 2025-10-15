Пьяные кировчанки похитили знакомую, затолкав ее в багажник

В Кирове две женщины стали фигурантками уголовного дела после пьяного похищения знакомой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Вместе с пострадавшей подозреваемые распивали алкогольные напитки в одной из квартир дома на улице Кирова. По версии следствия, в какой-то момент между ними произошел конфликт.

Во время ссоры знакомую избили, нанося удары по голове и туловищу. После этого ее вытащили на улицу, затолкали в багажник машины и стали кататься по улицам.

Их остановили сотрудники МВД, которые заметили, что женщина за рулем находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские освободили пострадавшую и оказали помощь.

Россиянок подозревают в похищении человека, совершенном группой лиц. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

