Пьяные кировчанки похитили знакомую, затолкав ее в багажник

В Кирове женщин задержали за похищение знакомой
Depositphotos

В Кирове две женщины стали фигурантками уголовного дела после пьяного похищения знакомой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Вместе с пострадавшей подозреваемые распивали алкогольные напитки в одной из квартир дома на улице Кирова. По версии следствия, в какой-то момент между ними произошел конфликт.

Во время ссоры знакомую избили, нанося удары по голове и туловищу. После этого ее вытащили на улицу, затолкали в багажник машины и стали кататься по улицам.

Их остановили сотрудники МВД, которые заметили, что женщина за рулем находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские освободили пострадавшую и оказали помощь.

Россиянок подозревают в похищении человека, совершенном группой лиц. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Азербайджане мужчина похитил 25-летнюю учительницу. Молодой человек влюбился в пострадавшую, но семья не одобрила свадьбу, поэтому он решился на этот поступок.

Узнав о произошедшем, родители девушки обратились в полицию. Мужчину и его брата, помогавшего в похищении, задержали.

Ранее женщина попыталась похитить младенца на глазах у матери и плюнула в полицейского.

