На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве банда из 7 человек прикидывалась полицейскими и похищала людей

В Москве будут судить банду, участники которой похищали людей
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Москве перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в похищении людей, разбое и ряде других преступлений. Об этом сообщает прокуратура столицы.

В организованной группе было две женщины и пятеро мужчин. По версии следствия, двое из них в ноябре 2023 года создали ОПГ, чтобы похищать людей и вымогать у них деньги или имущество. Позже к ним присоединились и другие участники.

Во время похищений фигуранты применяли физическую силу, нападали и грабили.

«Для осуществления своих преступных целей фигуранты использовали незаконно приобретенные пистолеты и пригодные для стрельбы патроны», – сообщается в публикации.

В одном из случаев участники ОПГ избили пострадавшего, представились полицейскими и насильно посадили в машину. Затем выманили его приятеля и, угрожая оружием, требовали по миллиону рублей у каждого. От действий компании пострадали более семи человек.

Уголовное дело вскоре направят в суд для рассмотрения по существу. На данный момент шесть фигурантов находятся под стражей, один – под домашним арестом.

Ранее двое россиян похитили знакомого, вывезли в дом и вымогали у него 500 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами