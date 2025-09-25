В Москве банда из 7 человек прикидывалась полицейскими и похищала людей

В Москве будут судить банду, участники которой похищали людей

В Москве перед судом предстанут семь человек, которых обвиняют в похищении людей, разбое и ряде других преступлений. Об этом сообщает прокуратура столицы.

В организованной группе было две женщины и пятеро мужчин. По версии следствия, двое из них в ноябре 2023 года создали ОПГ, чтобы похищать людей и вымогать у них деньги или имущество. Позже к ним присоединились и другие участники.

Во время похищений фигуранты применяли физическую силу, нападали и грабили.

«Для осуществления своих преступных целей фигуранты использовали незаконно приобретенные пистолеты и пригодные для стрельбы патроны», – сообщается в публикации.

В одном из случаев участники ОПГ избили пострадавшего, представились полицейскими и насильно посадили в машину. Затем выманили его приятеля и, угрожая оружием, требовали по миллиону рублей у каждого. От действий компании пострадали более семи человек.

Уголовное дело вскоре направят в суд для рассмотрения по существу. На данный момент шесть фигурантов находятся под стражей, один – под домашним арестом.

Ранее двое россиян похитили знакомого, вывезли в дом и вымогали у него 500 тыс. рублей.