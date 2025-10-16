На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии введены во всех регионах Украины
Reuters

Аварийные отключения электроэнергии введены во всех регионах Украины из-за повреждений энергоинфраструктуры. Об этом сообщил оператор системы передачи «Укрэнерго».

Согласно заявлению компании, с 07:00 до 22:00 завтра во всех областях страны будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В Черниговской области продолжают применяться почасовые графики отключений.

Как писало издание «Украинская правда», украинцы этой зимой столкнутся с продолжительными отключениями электроэнергии из-за дефицита мощностей в энергосистеме.

По информации издания, наиболее сложная ситуация ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. В настоящее время аварийные отключения уже действуют почти по всей территории страны.

15 октября во всех регионах Украины, кроме части Черниговской области и подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР), были применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме.

Ранее украинские СМИ сообщили о поражении 63 объектов энергетики страны.

Новости Украины
