Белгородскую область повторно атаковали дроны ВСУ, есть пострадавшие

Гладков: четыре человека получили ранения в результате атаки БПЛА ВСУ на автобус

Вооруженные силы Украины ударили дроном по рейсовому автобусу в селе Илёк-Кошары Ракитянского района Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки пострадали три человека: две пассажирки и водитель, уточнил губернатор.

«В Ракитянской ЦРБ мужчине диагностированы множественные осколочные ранения головы и руки. У одной женщины минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения руки, у второй — множественные осколочные ранения головы, руки и спины», — написал губернатор.

Он добавил, что состояние всех пострадавших оценивается как среднее. Также в результате удара был поврежден автобус.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа беспилотник ударил по частному дому. В результате была ранена женщина. В Грайворонской ЦРБ ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Кроме того, была повреждена надворная постройка.

Гладков заверил, что всех пострадавших доставят в белгородскую больницу для дальнейшего лечения и восстановления.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области возможны проблемы с электричеством из-за атаки ВСУ.