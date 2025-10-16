На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В диппредставительстве Грузии прокомментировали задержание россиян

Диппредставительство Грузии выразило готовность помочь задержанным россиянам
Задержанные в Грузии по обвинению в нелегальных финансовых транзакциях граждане РФ не обращались в Секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на диппредставительство.

«За какой-либо помощью задержанные, их адвокаты либо родственники в Секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии не обращались. В рамках имеющихся полномочий готовы оказывать необходимое консульское содействие задержанным гражданам России», — сказали там.

16 октября сообщалось о задержании в Грузии пятерых россиян — их обвинили в легализации незаконных доходов. Как заявил Минфин страны, в ходе расследования было установлено, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги виртуальных активов как через нелегальный офис, предлагая так называемые «курьерские» услуги.

Помимо этого, правоохранители установили, что граждане РФ ввозили в страну крупные суммы иностранной валюты и приобретали виртуальные активы. После этого задержанные не отчитывались о средствах и занимались легализацией средств.

Ранее в посольстве РФ в Сингапуре рассказали о задержанном россиянине.

