В Грузии задержали пятерых россиян за отмывание доходов

В Грузии пятерых россиян обвинили в легализации незаконных доходов. Об этом сообщает Минфин страны на официальном сайте.

В ходе расследования было установлено, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии оказывала услуги виртуальных активов как через нелегальный офис, предлагая так называемые «курьерские» услуги.

«За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям в стране», — говорится в сообщении.

Помимо этого, правоохранители установили, что граждане РФ ввозили в страну крупные суммы иностранной валюты и приобретали виртуальные активы. После этого задержанные не отчитывались о средствах и занимались легализацией средств.

По факту инцидента возбуждено дело по статьям о незаконной предпринимательской деятельности и о легализации незаконных доходов. Первая статья предусматривает заключение сроком до пяти лет, а вторая — до 12 лет.

В сентябре Тбилисский городской суд приговорил гражданина РФ Антона Чечина к 8,5 годам тюрьмы за участие в протестах в Грузии.

Ранее в посольстве РФ в Сингапуре рассказали о задержанном россиянине.