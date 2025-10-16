Врач объяснил, почему переливание крови сравнивают с пересадкой органа

Раньше отношение к переливанию крови было более легкомысленным, но практика показала, что это далеко не простой процесс. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил врач-трансфузиолог, терапевт Андрей Звонков. По его словам, часто подобрать совместимую кровь крайне трудно: приходится перебирать большое количество доз.

Эксперт подчеркнул, что кровь — это не просто жидкость. Ее можно сравнить с полноценной тканью или органом.

«Это, по сути, пересадка тканей, потому что кровь — это жидкая ткань организма. В ней есть и клетки, и волокна, и межклеточное пространство, на которые развивается очень яркая и серьезная иммунная реакция», — объяснил Звонков.

Недавно врачи из южноиндийского штата Карнатака впервые в мире зафиксировали уникальную группу крови с новым антигеном. Открытие было сделано при подготовке к плановой операции на сердце у 38-летней пациентки из округа Колар.

Изначально у женщины была определена группа крови O Rh+, которая считается самой распространенной. Однако ни один из стандартных образцов O-положительной крови не подошел для переливания.

Ранее в Подмосковье назвали количество заготовленной донорской крови.