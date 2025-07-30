На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Индии врачи выявили у пациентки новую группу крови

New Indian Express: в Индии обнаружили группу крови с новым антигеном
true
true
true
close
Shutterstock

Врачи из южноиндийского штата Карнатака впервые в мире зафиксировали уникальную группу крови с новым антигеном. Открытие было сделано при подготовке к плановой операции на сердце у 38-летней пациентки из округа Колар, сообщает издание The New Indian Express.

Изначально у женщины была определена группа крови O Rh+, которая считается самой распространенной. Однако ни один из стандартных образцов O-положительной крови не подошел для переливания.

По словам хирурга клиники Колара Анкита Матура, медики выяснили, что кровь пациентки оказалась «панреактивной» — несовместимой со всеми доступными тестовыми образцами. Не удалось подобрать донора и среди 20 родственников женщины.

Операция в итоге прошла успешно и без переливания крови, но необычность клинического случая привлекла внимание специалистов. Образцы были направлены в Международную референтную лабораторию групп крови в Бристоле (Великобритания) и Центр крови в Бангалоре. Спустя десять месяцев молекулярных исследований ученые подтвердили существование нового антигена, получившего название CRIB. Необычный клинической случай также был представлен на 35-м региональном конгрессе Международного общества переливания крови (ISBT) в июне 2025 года в Милане.

Центр крови в Бангалоре и Индийский совет медицинских исследований уже начали формировать реестр доноров с редкими группами крови, включая потенциальных носителей нового антигена CRIB. Некоторые специалисты полагают, что мутация могла возникнуть в результате браков между близкими родственниками, которые еще практикуются в отдельных регионах Индии.

Ранее французские ученые обнаружили сорок восьмой вид крови.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами