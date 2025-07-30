В Индии врачи выявили у пациентки новую группу крови

Врачи из южноиндийского штата Карнатака впервые в мире зафиксировали уникальную группу крови с новым антигеном. Открытие было сделано при подготовке к плановой операции на сердце у 38-летней пациентки из округа Колар, сообщает издание The New Indian Express.

Изначально у женщины была определена группа крови O Rh+, которая считается самой распространенной. Однако ни один из стандартных образцов O-положительной крови не подошел для переливания.

По словам хирурга клиники Колара Анкита Матура, медики выяснили, что кровь пациентки оказалась «панреактивной» — несовместимой со всеми доступными тестовыми образцами. Не удалось подобрать донора и среди 20 родственников женщины.

Операция в итоге прошла успешно и без переливания крови, но необычность клинического случая привлекла внимание специалистов. Образцы были направлены в Международную референтную лабораторию групп крови в Бристоле (Великобритания) и Центр крови в Бангалоре. Спустя десять месяцев молекулярных исследований ученые подтвердили существование нового антигена, получившего название CRIB. Необычный клинической случай также был представлен на 35-м региональном конгрессе Международного общества переливания крови (ISBT) в июне 2025 года в Милане.

Центр крови в Бангалоре и Индийский совет медицинских исследований уже начали формировать реестр доноров с редкими группами крови, включая потенциальных носителей нового антигена CRIB. Некоторые специалисты полагают, что мутация могла возникнуть в результате браков между близкими родственниками, которые еще практикуются в отдельных регионах Индии.

Ранее французские ученые обнаружили сорок восьмой вид крови.