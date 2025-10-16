На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Патриарх Кирилл предупредил о грядущем апокалипсисе

Патриарх Кирилл: конец человеческой цивилизации неизбежен
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Конец человеческой цивилизации неизбежен, однако важнее не апокалиптические предсказания, а собственная кончина и предстоящая встреча с Богом. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово», передает РИА Новости.
По словам предстоятеля Русской православной церкви, день и час Второго пришествия остаются тайной, которая откроется лишь с самим событием.

«Какое нам дело, когда все это произойдет? Наш вопрос — наша кончина. Это и будет для нас Вторым Пришествием — потому что предстанем перед Господом», — подчеркнул патриарх.

Он призвал верующих меньше думать об апокалипсисе и больше — о спасении души, живя по-христиански и готовясь к встрече с Господом.

Патриарх Кирилл выступил в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, где проходит ежегодный фестиваль «Вера и слово». В своем обращении он также отметил, что апокалиптические настроения сопровождали христианство на протяжении всей истории, но Церковь осознала метаисторическую природу этого события.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, как оградить представителей власти от грехов.

