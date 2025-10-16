Патриарх Кирилл предупредил о грядущем апокалипсисе

Конец человеческой цивилизации неизбежен, однако важнее не апокалиптические предсказания, а собственная кончина и предстоящая встреча с Богом. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово», передает РИА Новости.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, день и час Второго пришествия остаются тайной, которая откроется лишь с самим событием.

«Какое нам дело, когда все это произойдет? Наш вопрос — наша кончина. Это и будет для нас Вторым Пришествием — потому что предстанем перед Господом», — подчеркнул патриарх.

Он призвал верующих меньше думать об апокалипсисе и больше — о спасении души, живя по-христиански и готовясь к встрече с Господом.

Патриарх Кирилл выступил в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, где проходит ежегодный фестиваль «Вера и слово». В своем обращении он также отметил, что апокалиптические настроения сопровождали христианство на протяжении всей истории, но Церковь осознала метаисторическую природу этого события.

