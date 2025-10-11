На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве няня ошпарила двухлетнего ребенка кипятком и изувечила кота

Няня из Москвы покалечила кота и двухлетнего сына хозяйки
Telegram-канал «Baza»

В Москве няня попыталась расправиться с хозяйским котом и навредила двухлетнему ребенку. Об этом стало известно Baza.

Как рассказала Telegram-каналу мать пострадавшего, инцидент произошел, когда она была на занятиях в автошколе. Няня, с которой она оставляла двухлетнего сына, сама позвонила ей через полчаса и заявила, что вся квартира в крови. Женщина немедленно вернулась домой и убедилась в том, что слова няни соответствуют действительности.

Пол был залит кровью домашнего животного, а сын хозяйки рыдал. Оказалось, что работница купала ребенка и случайно ошпарила его, на крик малыша прибежал кот, который якобы стал мешать женщине. Тогда она схватила питомца и отшвырнула его, кот начал защищаться, но в итоге получил ушибы, перелом хвоста и потерял клык.

Во время борьбы с животным няня сломала палец и теперь пытается добиться его усыпления. Она уже уволена, а семья в ближайшее время не планирует обращаться за услугами к бебиситтерам.

