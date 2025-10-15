Житель Пятигорска обстрелял кота соседей из ружья и остался безнаказанным

В Пятигорске мужчина расправился с соседским котом и остается на свободе

В Пятигорске мужчина шесть раз выстрелил в соседского сфинкса и остался безнаказанным. Об этом kp.ru рассказала владелица кота Карина Харитонова.

Все произошло 21 июля, когда Альбус грелся на солнышке во дворе. В тот день за домашним любимцем приглядывала мать Карины, она же услышала его визг и первой оказалась на месте происшествия.

«Мама услышала звуки плачущего кота моего, выбежала в огород. Там он лежал в ужасном состоянии. Мама увидела, что на всем его теле какие-то точки. Она не поняла, что это, подумала, что он подрался. Но оказалось, что это были пули из пневматического оружия», – поделилась Карина.

Шансов выжить у Альбуса не было — одна из пуль попала во внутренние органы и спровоцировала сильное кровотечение, поэтому кота решили усыпить.

Выяснилось, что стрельбу открыл сосед Виталий (имя изменено), но он не признался в содеянном, а обвинил во всем маленького внука. Потом мужчина предложил семье 10 тыс. рублей за молчание, однако Харитоновы решили добиться для него реального наказания.

По факту инцидента было возбуждено дело по части 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), но фигурантом дела Виталий так и не стал, отказавшись давать показания против самого себя.

«Поэтому сейчас дело тянется и стоит на месте. <...> Ничего не происходит, ничего не меняется. Хотим, чтобы его наказали, чтобы душа успокоилась», – говорит Карина.

Она считает, что их сосед регулярно проявляет агрессию к животным, и, вероятно, способен навредить человеку.

«У нас и много бездомышей пропадало. Котов пять приходили к нам, я их подкармливала. Все они пропали. У соседки через дом тоже у кота была такая пуля промеж глаз. Животное осталось живо, со шрамом ходит», — добавила женщина.

