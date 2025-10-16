В Киеве задержан экс-руководитель силовых структур и медиахолдинга

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало Руслана Пахомова — бывшего руководителя правоохранительных органов и медиахолдинга. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации издания, задержание произошло у здания Офиса генерального прокурора. Пахомов ранее занимал руководящие должности в правоохранительных органах и медиахолдинге «Медиа Группа Украина» Рината Ахметова.

Как отмечает издание, Пахомов был известен своими связями в силовых структурах и является кумом экс-заместителя главы Одесской ОВА Сергея Кропивы.

Ранее Пахомов участвовал в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), но не прошел отбор.

В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) потребовали, чтобы украинский президент Владимир Зеленский отпустил задержанных сотрудников ведомств или публично объяснил причины их задержания.

Ранее НАБУ провело обыски у сотрудников офиса генпрокурора Украины.