НАБУ проводит обыски у сотрудников офиса генпрокурора Украины

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у прокуроров и адвокатов офиса генпрокурора страны. Об этом сообщает ТАСС.

Представители НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) подозревают прокурора и нескольких адвокатов в том, что они подстрекали к предоставлению неправомерной выгоды в размере $3,5 млн, говорится в сообщении на странице Telegram-канала НАБУ.

По сообщению ведомства, адвокаты и прокурор предложили подозреваемому в рамках одного из расследований НАБУ закрыть дело в обмен на взятку прокурорам САП и судьям Высшего антикоррупционного суда. На протяжении нескольких месяцев в рамках сделки сотрудники генпрокуратуры получили $200 тысяч, которые якобы должны были передать судьям.

В офисе генпрокурора подтвердили проведение обысков, но заметили, что причастность прокурора к коррупционной схеме «не конкретизирована», а действия с проведением обысков на его рабочем месте «не обоснованы».

21 июля СБУ совместно с офисом генпрокурора начала массовые обыски у сотрудников НАБУ. Следственные действия проходили сразу в нескольких регионах страны. Детективам НАБУ вменялась госизмена, коррупция в интересах олигархов и торговля с Россией.

Ранее следователи провели обыски в доме экс-главы Службы внешней разведки Украины.