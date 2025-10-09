На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области произошло массовое отравление школьников

В Трехгорном из школы госпитализировали семь учеников с кишечной инфекцией
true
true
true
close
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Массовое отравление учеников произошло в школе №110 в Трехгорном в Челябинской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Челябинск, который смог | Ura.ru».

Из публикации следует, что госпитализация потребовалась семи подросткам. Их доставили в медицинские учреждения с острой кишечной инфекцией.

«Школа переведена на дистанционное обучение», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что эпидемиологи уже взяли пробы еды, которую детям подавали в школьной столовой. Также ожидается, что в ближайшее время специалисты проверят сотрудников столовой. Им надо будет сдать анализы на условно-патогенные и патогенные микроорганизмы.

9 октября Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что накануне нескольких детей из поезда ТындаКисловодск забрали в больницу в Самаре по причине недомогания. Сколько именно несовершеннолетних было госпитализировано, в заявлении не уточнялось. В надзорном ведомстве только добавили, что его сотрудники проверят обстоятельства случившегося и в случае необходимости примут меры реагирования.

Ранее министерство здравоохранения Карелии заявило о вспышке острой кишечной инфекции у школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами