В Челябинской области произошло массовое отравление школьников

В Трехгорном из школы госпитализировали семь учеников с кишечной инфекцией

Массовое отравление учеников произошло в школе №110 в Трехгорном в Челябинской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Челябинск, который смог | Ura.ru».

Из публикации следует, что госпитализация потребовалась семи подросткам. Их доставили в медицинские учреждения с острой кишечной инфекцией.

«Школа переведена на дистанционное обучение», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что эпидемиологи уже взяли пробы еды, которую детям подавали в школьной столовой. Также ожидается, что в ближайшее время специалисты проверят сотрудников столовой. Им надо будет сдать анализы на условно-патогенные и патогенные микроорганизмы.

9 октября Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что накануне нескольких детей из поезда Тында — Кисловодск забрали в больницу в Самаре по причине недомогания. Сколько именно несовершеннолетних было госпитализировано, в заявлении не уточнялось. В надзорном ведомстве только добавили, что его сотрудники проверят обстоятельства случившегося и в случае необходимости примут меры реагирования.

Ранее министерство здравоохранения Карелии заявило о вспышке острой кишечной инфекции у школьников.