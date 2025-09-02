В Грузии участвовавшего в протестах россиянина приговорили к тюрьме

В Грузии гражданина РФ приговорили к 8,5 года тюрьмы за участие в протестах

Тбилисский городской суд приговорил гражданина РФ Антона Чечина к 8,5 годам тюрьмы за участие в протестах в Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Отмечается, что мужчину признали виновным по статье уголовного кодекса о приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Россиянин не признал вину.

По данным следствия, Чечина задержали возле своего дома в Тбилиси 3 декабря. Мужчина утверждал в ходе суда, что наркотики ему подбросили, а арест связан с его протестной деятельностью.

До этого МВД Грузии сообщало, что сотрудники правоохранительных органов задержали более 400 человек, участвовавших в акциях протеста в стране с 28 ноября.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее протестующие в Тбилиси напали на двух пророссийских блогеров.